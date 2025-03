Il direttore sportivo verrà quindi nominato anche in base alle volontà di Furlani (e non solo della proprietà e di Ibrahimovic): in prima fila ci sono soprattutto Paratici e Tare, quest'ultimo sponsorizzato dal consulente svedese. Resta difficile invece arrivare all'italiano Berta, prossimo all'accordo con l'Arsenal di Arteta. L'altro dossier sul tavolo riguarda lo stadio (con l'Inter verrà presentata presto l'offerta al Comune per l'acquisizione di San Siro e delle aree circostanti come annunciato da Marotta). Possibile infine che si parli anche del futuro di alcuni big come Leao e Theo Hernandez, in odore d'addio, oltre dei rinnovi di Pulisic e Maignan, ormai ultimati. In estate il Milan è destinato a cambiare faccia, dentro e fuori dal campo.