Ibra prova a fare il Maldini: ha scelto Tare, intesa vicina. Nel 2019 l'accordo sfumò all'ultimo

Per questo Ibrahimovic, supportato dalla proprietà (lo svedese gode ancora della piena fiducia di Gerry Cardinale), ha incontrato in questi giorni anche Igli Tare e Fabio Paratici, gli altri due nomi in prima fila nel listone stilato dalla dirigenza. Colloqui proficui che sembrano aver convinto il consulente di RedBird per il Milan a puntare sull'albanese, attualmente in vantaggio rispetto all'ex Juventus e Tottenham. A giorni arriverà la decisione definitiva, ma il 51enne, che nel 2023 ha detto addio alla Lazio dopo una lunga avventura, sembra il favoritissimo. Se il matrimonio andrà in porto, Geoffrey Moncada resterà nel team rossonero tornando però a svolgere il ruolo di capo-scout.