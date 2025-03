Milan, Furlani: "Tutti colpevoli, me compreso, ma uniti. Nessun caso tra me e Ibra"

Furlani non si scompone sul nome del futuro ds: "Dobbiamo migliorare di tanto i nostri risultati sportivi quindi se ci sono figure che possiamo portare nel club per raggiungere i nostri obiettivi, le consideriamo. Al momento però non abbiamo preso decisioni su questo profilo". Infine, sul clima nella dirigenza: "Siamo tutti delusi ma siamo anche uniti. Solo con l'unità riusciremo a uscire da questa situazione non bella, non c'è un caso Furlani-Ibrahimovic, né ci sono casi su un cambio di allenatore".