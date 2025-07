Supercoppa Uefa a Udine, al via la vendita dei biglietti

La vendita dei biglietti al pubblico per la Uefa Super Cup 2025, che si terrà mercoledì 13 agosto allo stadio Friuli di Udine e che vedrà sfidarsi il Paris Saint-Germain, vincitore della Uefa Champions League 2025, e il Tottenham Hotspur, vincitore della Uefa Europa League 2025, è iniziata in esclusiva su Uefa.com dalle 16 di martedì 29 luglio. I biglietti saranno venduti in base all'ordine di arrivo, con un limite di due biglietti per acquirente. Come di consueto, la maggior parte dei biglietti per la partita è riservata ai tifosi e al pubblico. Su un totale di 22.500 biglietti (capienza netta dello stadio per la partita), 17.200 sono a disposizione per l'acquisto da parte dei tifosi e del pubblico. Le categorie di prezzo dei biglietti per il pubblico sono: Categoria 3: 30 euro; Categoria 2: 80 euro; Categoria 1: 130 euro.