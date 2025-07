LIVERPOOL-MILAN Leao segna e si commuove: la dedica è per Diogo Jota

In gol con un tiro all'incrocio nel corso del primo tempo di Liverpool-Milan (10'), Rafa Leao ha dedicato la rete a Diogo Jota. Il rossonero in particolare, ha mimato con le mani il 20, ossia il numero di maglia che il portoghese aveva con i Reds. Ricordiamo che Maignan e compagni sono scesi in campo con il lutto al braccio proprio in segno di lutto per la recente scomparsa dell'attaccante lusitano