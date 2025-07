Allegri: "Adesso sappiamo soffrire meglio. Leao? Ha qualità straordinarie, bene da prima punta"

È un Allegri soddisfatto quello che si è presentato in conferenza dopo il successo contro il Liverpool per 4-2. Il poker ai Reds, seppur in un contesto amichevole, ha evidenziato una squadra con una chiara identità nonostante le poche settimane di lavoro. "Vedo un atteggiamento propositivo da parte dei ragazzi, questa cosa mi rende molto felice - ha detto il tecnico toscano direttamente da Hong Kong -. Stanno lavorando benissimo in questa pre-season. E soprattutto si è alzato di molto il livello di sofferenza. Questo fa sì che quando non abbiamo la palla la squadra si difende molto bene".