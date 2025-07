Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, ha parlato ai canali ufficiali di Lega Serie A tornando anche sulla finale del Mondiale per Club e la vittoria del Chelsea per 3-0 sul Paris Saint-Germain: "Devo ringraziarlo (Maresca, ndr) perché un po' ha vendicato la sconfitta dell'Inter in Champions League" ha detto col sorriso.