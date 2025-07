Al via da Gorizia la Trophy Experience aspettando Uefa Super Cup

Parte da Gorizia la Trophy Experience, il tour itinerante promosso in occasione della Uefa Super Cup 2025 e che permette di ammirare le tre coppe simbolo del calcio europeo: Supercoppa Uefa, Champions League ed Europa League. Dopo la prima tappa nel capoluogo isontino, prevista fino al 31 luglio, la Trophy Experience - informa una nota - si sposterà a Trieste, nella sede della Camera di commercio Venezia Giulia in piazza della Borsa, il 2 e 3 agosto, raggiungerà l'ingresso principale della spiaggia della Git di Grado il 6 e 7 agosto, per poi trasferirsi nel truck "Io sono Friuli Venezia Giulia" a Lignano Sabbiadoro, in viale Gorizia, il 9 agosto e a Lignano Pineta, in piazza Marcello d'Olivo, il 10 agosto e giungere infine a Udine il 12 e 13 agosto all'Uefa Fan Festival in piazza Libertà. Un programma frutto della sinergia tra Regione Fvg, PromoTurismoFvg, Figc, Uefa, Comuni e operatori economici locali. "Far partire la Trophy Experience da Gorizia, Capitale europea della cultura 2025 assieme a Nova Gorica, è una scelta che coniuga perfettamente lo spirito di Go!2025 con quello della Uefa Super Cup: sport e cultura si compenetrano per generare interesse, partecipazione e attrattività sul territorio", ha affermato l'assessora regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, durante la visita allo spazio espositivo a Gorizia, accompagnata dal sindaco Rodolfo Ziberna. "Questo tipo di iniziative rafforza il legame tra comunità e sport, valorizzando le città della nostra regione attraverso un evento sportivo eccezionale come la finale della Uefa Super Cup 2025 tra Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur in programma il 13 agosto a Udine", ha concluso.