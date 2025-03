Nuovo San Siro, l'annuncio di Marotta: "Presto Inter e Milan presenteranno l'offerta al Comune"

Un impianto all'avanguardia, dunque, è l'obiettivo della società, così come andare avanti in Champions è un obiettivo dell'Inter, al di là dei 100 milioni in ballo in casi di passaggio ai quarti. "In questo momento non pensiamo a questo ma a quello che può rappresentare il superamento di turno, per noi e per i tifosi, riproporci a San Siro contro un altro avversario sarebbe motivo di orgoglio", ha detto Marotta.