MILAN Milan, tre gol in ripartenza e i social esplodono: "L'Allegri-ball è tornato"

La prima gioia del nuovo Milan di Allegri, seppur in amichevole contro il Liverpool, ha scatenato i social. Il motivo? I tre gol realizzati in contropiede in una gara che ha visto i rossoneri difendere dietro la palla per poi sfruttare al massimo le ripartenze. Merito anche di un Leao particolarmente ispirato.