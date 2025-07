Causio: "Quaranta milioni per Ndoye: quanto saremmo costati io e Bruno Conti?"

Quaranta milioni di euro più bonus: questa la cifra per la quale Dan Ndoye sta per passare dal Bologna al Nottingham Forest. Una ipervalutazione o sono giusti questi valori del calcio di oggi? La domanda è stata posta a Franco Causio detto 'il Barone', ex simbolo della Juve e poi dell'Udinese e campione del mondo 1982, uno che di quelli che una volta erano chiamati 'tornanti', e ora sono esterni offensivi, se ne intende. "Ndoye costa troppo - ha detto Causio dai microfoni di Radio Kiss Kiss -. Se Ndoye costa 40 milioni, allora quanto saremmo dovuti costare io e Bruno Conti?".