Milan, accordo tra RedBird ed Elliott: nuova scadenza del prestito fissata al 2028

Immediate le parole di commento del presidente del Milan, Paolo Scaroni: "Il posizionamento finanziario di AC Milan è costantemente cresciuto e si è rafforzato sotto la guida di RedBird negli ultimi anni, un proprietario con impegno a lungo termine. Un lavoro significativo è stato svolto per garantire la stabilità del nostro iconico club, posizionarlo per un successo operativo sostenibile e alimentare l’eredità, la tradizione e i valori dei Rossoneri".