Milan, Liverpool battuto 4-2: Allegri sorride nella seconda amichevole

Sono poi 8 minuti a fare la differenza, quelli che passano tra il 2-1 di Loftus-Cheek (52') e il 3-1 dello svizzero (60'). Anche in questo caso, il Milan parte dal basso, poi accelera con Leao, che stavolta converge verso il centro e lascia la palla all'ex Chelsea, che deposita in rete. Nel tris, nato ancora da un'uscita dalla difesa, il protagonista è Saelemaekers, che si invola verso la porta e mette dentro per Okafor, bravo con un destro di prima intenzione a bruciare Woodman. Nel finale, Gakpo prova a rendere incerto l'esito accorciando le distanze al 93' di testa, ma dopo un solo minuto Okafor segna ancora, facendo doppietta e siglando il definitivo 4-2 punendo l'errore in palleggio della difesa di Slot. Di certo una grande iniezione di fiducia per i rossoneri, che si avvicinano sempre di più al debutto stagionale (in Coppa Italia con il Bari).