Leao spicca da nove, Allegri ha trovato la chiave giusta: il nuovo Rafa è pronto per decollare

Armi che potrebbero funzionare alla perfezione con le squadre che amano giocare la palla, meno con le tante che andranno ad arroccarsi a San Siro nel corso della stagione. Anche per questo Allegri deve costruire un piano alternativo: in questo senso il possibile arrivo di Jashari oltre a quello di una prima punta si configurerebbe come molto funzionale. "Il calcio è semplice" dice sempre Max, e per certi versi non gli si può dare torto. Specialmente quando sottolinea che la differenza la fanno i singoli. E vedere Leao così inserito nel nuovo progetto tecnico dopo poche settimane di lavoro fa ben sperare in quel di Milanello.