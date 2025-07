Serie A: ok a regolamento su gare rinviate, recuperi entro 24 ore

Il Consiglio della Lega Serie A, riunito oggi a Milano, ha ratificato la modifica dello statuto per quanto riguarda "il recupero delle gare non iniziate e per la prosecuzione delle gare interrotte del campionato Serie A del Campionato Primavera 1 della stagione 2025/26". Il nuovo regolamento sui recuperi delle gare, di cui si era già discusso in assemblea, stabilisce che "le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per la disputa della gara non iniziata". In sostanza, se per un qualsiasi motivo una partita di campionato viene rinviata si dovrà recuperare entro le 24 ore a meno della "perdurante impraticabilità del terreno di gioco, da constatarsi dal Direttore di gara in presenza delle due Società il giorno successivo a quello fissato per la disputa della gara non iniziata" o se "il giorno successivo si collochi nell'ambito di una finestra Fifa con rilascio obbligatorio dei calciatori previsto dall'International Match Calendar (di seguito detta sosta Nazionali)" o se il recupero è "ad una distanza temporale inferiore a due giorni liberi rispetto ad una gara immediatamente successiva nella quale una o entrambe le Società siano coinvolte, sia essa di calendario o di recupero di una gara non iniziata o di prosecuzione di una gara interrotta, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A o di altre competizioni internazionali ufficiali alle quali le Società sono state autorizzate a partecipare" o in caso di "provvedimenti assunti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio o fatti o situazioni che comportino l'irrogazione di sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva e determinino l'impossibilità di recuperare la gara non iniziata il giorno successivo a quello fissato".