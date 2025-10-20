Allegri ritrova Leao e Gimenez si sveglia: Milan in vetta da solo dopo oltre due anni

Per continuare a sognare ci vuole il miglior Leao che stasera ha risposto presente. Il portoghese ha faticato molto nel primo tempo, evidenziando ancora una volta le enormi difficoltà nel giocare da centravanti, ma la musica è cambiata con l'ingresso di Gimenez e lo spostamento sull'amata fascia sinistra. Dopo 513 giorni è finalmente finito il lungo digiuno a San Siro in campionato: nel gol dell'1-1 De Gea obiettivamente poteva fare qualcosina in più, poi Rafa è stato glaciale dal dischetto sul controverso rigore che si è procurato nel finale il messicano. A proposito di Gimenez, finalmente l'ex Feyenoord ha sfoggiato una prestazione tale da giustificare i 35 milioni investiti su di lui a gennaio. Oltre che dare fisicità in mezzo all'area e consentire al compagno di spostarsi più a sinistra, ha anche sfiorato il gol con una zampata che ha costretto al miracolo De Gea.