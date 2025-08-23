Verso Juventus-Parma, Tudor: "Sensazioni positive, Bremer gioca. Voglio vedere solidità"

Torna il campionato e in casa Juventus è la vigilia della sfida al Parma di Cuesta. Un match, che verrà giocato all'Allianz domenica alle 20.45, che il tecnico Igor Tudor non vuole sbagliare per cominciare bene la stagione. Una squadra, ha detto l'allenatore bianconero in conferenza, che è pronta e motivata per l'esordio: "Vogliamo partire bene davanti ai nostri tifosi, le sensazioni sono positive. Bremer ci sarà, è pronto ed è il vice capitano". Una Juventus che di certo non parte solo per ottenere la qualificazione in Champions: "Non posso dire che siamo da primo, secondo, quinto o ottavo posto, ma non arriviamo né primi né secondi da cinque anni. Di certo un club come questo bnon parte solo per la qualificazione in Champions. Dei pensieri degli altri leggo poco, mi dicono 4°-5°-6°, per noi può essere solo uno stimolo". E su Kolo Muani ha aggiunto: "Il mercato è aperto e ho fiducia nel club. Manca una settimana, la società conosce i miei pensieri. È un mercato complicato, a me spetta lavorare e allenare".