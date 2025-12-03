Juve: Spalletti si gode un David in formato Lille, ma ritorna l'emergenza in difesa

L'infortunio di Vlahovic, che starà fuori a lungo, ha scosso in modo positivo Jonathan David, finalmente autore di una gara all'altezza della sua fama. L'attaccante canadese ci ha messo lo zampino nell'autogol di Palma che ha spianato la strada alla Juventus, poi solo un fuorigioco di pochi centimetri gli ha negato l'euro-gol e il 2-0. I segnali di crescita stanno soprattutto nell'apporto che ha dato alla squadra, trovando maggiore coesione con i compagni ed entrando più nel vivo del gioco, aiutando anche in fase di non possesso. Ha anche pagato la 'spallettata' di mettere Miretti come regista, mentre Yildiz e McKennie - per motivi diversi - hanno confermato di essere insostituibili negli ingranaggi bianconeri. Il turco è a tratti incontenibile quando parte dalla sua mattonella di sinistra, l'americano è prezioso in qualunque posizione giochi.