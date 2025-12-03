Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ANALISI

Juve: Spalletti si gode un David in formato Lille, ma ritorna l'emergenza in difesa

Al canadese è mancato solo il gol, l'infortunio di Gatti complica i piani in vista del Napoli

di Andrea Ghislandi
03 Dic 2025 - 07:58
© ansa

© ansa

E sono tre: dopo Bodo e Cagliari, arriva anche la vittoria contro l'Udinese che vale il passaggio ai quarti di Coppa Italia, ma soprattutto dà ulteriore morale in vista del big match contro il Napoli, in cui i bianconeri si giocano una bella fetta di possibilità di tornare in corsa per lo scudetto. Sono diverse le buone notizie che arrivano per Spalletti dalla serata dello Stadium, anche se obiettivamente il compito è stato agevolato da un'Udinese brutta e troppo rinunciataria che non ha mai impensierito Di Gregorio.

Leggi anche

Locatelli fa le cose per bene, Palma no: Udinese ko, Juve ai quarti di Coppa Italia

L'infortunio di Vlahovic, che starà fuori a lungo, ha scosso in modo positivo Jonathan David, finalmente autore di una gara all'altezza della sua fama. L'attaccante canadese ci ha messo lo zampino nell'autogol di Palma che ha spianato la strada alla Juventus, poi solo un fuorigioco di pochi centimetri gli ha negato l'euro-gol e il 2-0. I segnali di crescita stanno soprattutto nell'apporto che ha dato alla squadra, trovando maggiore coesione con i compagni ed entrando più nel vivo del gioco, aiutando anche in fase di non possesso. Ha anche pagato la 'spallettata' di mettere Miretti come regista, mentre Yildiz e McKennie - per motivi diversi - hanno confermato di essere insostituibili negli ingranaggi bianconeri. Il turco è a tratti incontenibile quando parte dalla sua mattonella di sinistra, l'americano è prezioso in qualunque posizione giochi.

Leggi anche

David dà segnali di ripresa, McKennie usato sicuro per tutte le stagioni. Palma troppo acerbo

L'unico neo della serata è l'infortunio occorso a Federico Gatti. Il difensore, mentre andava in marcatura a centrocampo su Buksa, ha appoggiato male il piede destro sul terreno, sentendo immediatamente dolore al ginocchio per quella che appare essere una distorsione. L'entità dell'infortunio è ancora da stabilire, ma un suo recupero per domenica sera appare altamente improbabile. E con Rugani e Bremer ancora ai box, Spalletti per il ritorno nella 'sua' Napoli si ritrova con i soli Kalulu, Kelly e Koopmeiners a disposizione, oltre al giovane Pedro Felipe. In casa Juve, in vista di un mese di dicembre di ferro, si incrociano le dita.

analisi
juventus
juventus-udinese

Ultimi video

02:35
36' | Lewandowski sbaglia un rigore (Barcellona-Atletico Madrid 1-1)

36' | Lewandowski sbaglia un rigore (Barcellona-Atletico Madrid 1-1)

02:02
Le Pagelle di Juventus-Udinese

Le pagelle di Piantanida: Yildiz "mette" ansia, David fa gemere il torchio

02:36
Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola

Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola

00:41
Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

00:28
Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

00:20
Inter-Venezia: mercoledì 3 dicembre alle 21.00 su Italia 1

Inter-Venezia: mercoledì 3 dicembre alle 21.00 su Italia 1

03:08
Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

09:04
Spalletti: "Voglio una Juve più cattiva"

Spalletti: "Voglio una Juve più cattiva"

00:26
Lewandowski tira il rigore peggiore della sua carriera

Lewandowski tira il rigore peggiore della sua carriera

01:51:42
Barcellona-Atletico Madrid: partita integrale

Barcellona-Atletico Madrid: partita integrale

01:34
26' | Gol di Raphinha (Barcellona-Atletico Madrid 1-1)

26' | Gol di Raphinha (Barcellona-Atletico Madrid 1-1)

02:08
19' | Gol di Baena (Barcellona-Atletico Madrid 0-1)

19' | Gol di Baena (Barcellona-Atletico Madrid 0-1)

02:13
96' | Gol di Ferran Torres (Barcellona-Atletico Madrid 3-1)

96' | Gol di Ferran Torres (Barcellona-Atletico Madrid 3-1)

01:35
65' | Gol di Dani Olmo (Barcellona-Atletico Madrid 2-1)

65' | Gol di Dani Olmo (Barcellona-Atletico Madrid 2-1)

00:17
Gatti, le immagini dell'infortunio: "Si è fatto male da solo: brutto segno"

Gatti, le immagini dell'infortunio: "Si è fatto male da solo: brutto segno"

02:35
36' | Lewandowski sbaglia un rigore (Barcellona-Atletico Madrid 1-1)

36' | Lewandowski sbaglia un rigore (Barcellona-Atletico Madrid 1-1)

I più visti di Juventus

Vlahovic, lesione di alto grado e lungo stop: ipotesi operazione. Tocca a Openda o David ma c'è la terza via

Spalletti fa il punto: "Vlahovic out 2-3 mesi. David e Openda possono giocare insieme"

I tifosi criticano David, Spalletti si gira e risponde furibondo: "Cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi!"

MCH VLAHOVIC J MEDICAL 01-12 MCH

Vlahovic al JMedical tra smorfie e preoccupazione

Ansia Vlahovic, oggi primi controlli: si teme un lungo stop e l'addio al 2025

Vlahovic, dubbio operazione: si decide in 48 ore. Il paragone con De Bruyne

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:37
Il Torino festeggia i 119 anni di storia
10:23
Haaland arriva a 100 gol in Premier: è il più veloce della storia
23:59
Coppa Italia: Genoa, per De Rossi un turn over soft
23:37
Juve, Gatti ko: problema al ginocchio per il difensore bianconero
23:19
Coppa Italia: Cagliari, col Napoli domani sarà turnover