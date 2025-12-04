Iran, ct Ghalenoei sarà presente a sorteggio Mondiali 2026

Il ct della nazionale iraniana dovrebbe partecipare al sorteggio dei Mondiali del 2026 venerdì a Washington. Questo nonostante la Federazione calcistica iraniana abbia annunciato un boicottaggio, affermando che gli Stati Uniti hanno negato i visti alla sua delegazione. Un portavoce della federazione ha dichiarato a un'agenzia di stampa iraniana che il CT Amir Ghalenoei e uno o due membri dello staff saranno presenti per garantire la presenza dell'Iran. Il portavoce ha sottolineato che questa presenza è di natura tecnica e non rappresenta un'inversione di tendenza rispetto alle proteste. Il divieto di viaggio degli Stati Uniti annunciato a giugno include anche l'Iran, ma esistono esenzioni per atleti e allenatori che viaggiano per importanti eventi sportivi.