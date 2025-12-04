Genoa, visita al Gaslini per i giocatori e De Rossi

Alle spalle l'eliminazione in Coppa Italia il Genoa ha segnato il gol più bello di questi giorni con una visita all'ospedale pediatrico genovese Giannina Gaslini. Guidata dal dg Ricciardella e dal tecnico De Rossi la squadra rossoblù ha incontrato per i tradizionali auguri natalizi e per la consegna dei regali i piccoli ospiti dell'ospedale dei reparti di Emato-Onco, Ortopedia, Neurochirurgia, Nefrologia, Piattaforma Neuro-Gastro. Ad accogliere la delegazione rossoblù il direttore generale dell'Istituto Gaslini, Renato Botti e la direttrice amministrativa Isabella Lanzone per i saluti istituzionali. Divisi in piccoli gruppi i giocatori con il tecnico si sono fermati per autografi e foto di rito con una tappa anche a "Radio fra le note" di Don Fiscer.