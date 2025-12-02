Juve: Vlahovic verso l'operazione, lesione grave. Il paragone con De Bruyne

Juventus, la rabbia di Spalletti per i gol sbagliati da Vlahovic e Openda
© Getty Images
© Getty Images
Dusan Vlahovic deve decidere se operarsi dopo lo strappo all'adduttore: la lesione è simile a quella di De Bruynedi Stefano Fiore
Il bollettino medico della Juventus ha confermato le sensazioni avute a caldo: per Dusan Vlahovic si tratta di una lesione di alto grado all’adduttore lungo della coscia sinistra. Non un semplice stiramento, ma un vero e proprio strappo con rottura delle fibre della "giunzione muscolo-tendinea" nella zona inguinale. Una diagnosi che pone l'attaccante serbo di fronte a una decisione cruciale per il prosieguo della sua carriera.
Vlahovic sperava di cavarsela con la terapia conservativa: un percorso che avrebbe previsto 45 giorni di riposo assoluto più un mese di riatletizzazione, per uno stop complessivo di circa due mesi e mezzo. Tuttavia, lo scenario è cambiato nelle ultime ore con i medici che hanno consigliato l'operazione chirurgica. La lesione muscolo-tendinea è delicata e l'intervento garantirebbe una maggiore stabilità in prospettiva, evitando il rischio concreto di recidive che potrebbero pregiudicare la ripresa agonistica. La scelta finale spetta al giocatore, che scioglierà le riserve tra oggi e giovedì, ma l'orientamento verso la sala operatoria appare ormai come una quasi certezza.
La situazione di Vlahovic presenta forti similitudini con quella di Kevin De Bruyne. L'asso del Napoli ha subito un infortunio analogo e ha scelto la via chirurgica alla fine di ottobre, operandosi ad Anversa (Belgio) con il professor Geert Declerq, luminare nella riduzione delle lesioni muscolari. Per il belga, i tempi di recupero sono stati stimati in circa quattro mesi. Vlahovic, che è più giovane, potrebbe avere tempi leggermente più brevi, ma lo stop sarà comunque di almeno tre mesi.
© Getty Images
© Getty Images