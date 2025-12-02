Juve: Vlahovic verso l'operazione, lesione grave. Il paragone con De Bruyne

Vlahovic sperava di cavarsela con la terapia conservativa: un percorso che avrebbe previsto 45 giorni di riposo assoluto più un mese di riatletizzazione, per uno stop complessivo di circa due mesi e mezzo. Tuttavia, lo scenario è cambiato nelle ultime ore con i medici che hanno consigliato l'operazione chirurgica. La lesione muscolo-tendinea è delicata e l'intervento garantirebbe una maggiore stabilità in prospettiva, evitando il rischio concreto di recidive che potrebbero pregiudicare la ripresa agonistica. La scelta finale spetta al giocatore, che scioglierà le riserve tra oggi e giovedì, ma l'orientamento verso la sala operatoria appare ormai come una quasi certezza.