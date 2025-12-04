Stage in casa Juve per gli allievi del corso per preparatore atletico

I corsisti, ospiti della Juventus Women e del settore giovanile bianconero, hanno potuto vedere gli allenamenti e confrontarsi con i professionisti del club piemontese. Due giorni in una delle maggiori realtà calcistiche italiane, per vedere dal vivo le metodologie adottate sul campo e per confrontarsi in aula con i tecnici: gli allievi del corso per preparatore atletico sono stati tra ieri e oggi ospiti della Juventus per uno stage formativo a Vinovo, nel quartier generale bianconero. Accompagnati dal segretario del Settore Tecnico, Paolo Piani, e dai docenti della Scuola Allenatori, Ferretto Ferretti, Francesco Peroni e Attilio Sorbi, gli allievi hanno potuto visionare gli allenamenti e seguire lezioni a cura dei professionisti della Juventus Women e del settore giovanile bianconero, a cominciare dall'allenatore della prima squadra femminile Massimiliano Canzi.