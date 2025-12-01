Juventus: lesione di alto grado per Vlahovic, lungo stop e ipotesi operazione

"Lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra". Questo l'esito della risonanza magnetica che Dusan Vlahovic ha effettuato in mattinata al JMedical. "Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate", si legge nel comunicato diffuso dalla Juve. Non si esclude il ricorso all'intervento. Per l'attaccante serbo, dopo l'infortunio rimediato sabato nella gara contro il Cagliari, si prospetta un lungo stop, con la Juve e Spalletti che lo perderanno per diversi impegni di campionato, Champions e Coppa Italia - già a partire da quella di martedì sera contro l'Udinese valida per gli ottavi di finale. Niente big match contro il Napoli e la Roma e un ritorno in campo a marzo 2026. "Si è stirato, temo che ne avrà per un po' di tempo", aveva detto subito nel dopo partita Spalletti, che ha già cominciato a studiare le soluzioni alternative in attacco proprio quando Vlahovic era diventato una certezza là davanti per il tecnico bianconero.