Juventus: lesione di alto grado per Vlahovic, lungo stop e ipotesi operazione

L'attaccante serbo tornerà nel 2026. Tocca a Openda o David ma c'è la terza via che porta a Yildiz..

di Antonella Pelosi
01 Dic 2025 - 16:15

"Lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra". Questo l'esito della risonanza magnetica che Dusan Vlahovic ha effettuato in mattinata al JMedical. "Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate", si legge nel comunicato diffuso dalla Juve. Non si esclude il ricorso all'intervento. Per l'attaccante serbo, dopo l'infortunio rimediato sabato nella gara contro il Cagliari, si prospetta un lungo stop, con la Juve e Spalletti che lo perderanno per diversi impegni di campionato, Champions e Coppa Italia - già a partire da quella di martedì sera contro l'Udinese valida per gli ottavi di finale. Niente big match contro il Napoli e la Roma e un ritorno in campo a marzo 2026. "Si è stirato, temo che ne avrà per un po' di tempo", aveva detto subito nel dopo partita Spalletti, che ha già cominciato a studiare le soluzioni alternative in attacco proprio quando Vlahovic era diventato una certezza là davanti per il tecnico bianconero. 

Yildiz bomber letale, jolly Mckennie, Kostic stecca e David sbaglia tanto

David e Openda sono i sostituti naturali del serbo ma né il canadese né il belga finora hanno dato risposte convincenti, anche se Spalletti continua a difenderli e lo ha fatto anche in occasione dell'ultima gara con il Cagliari ("Cosa vuoi? Dimmi, cosa vuoi?", la replica del tecnico bianconero a un tifoso che criticava David). I due potrebbero anche giocare insieme in Coppa Italia contro l'Udinese, con Spalletti pronto a testarli per poi prendere una decisione sull'uno o sull'altro. Ma per andare a colmare l'assenza di Vlahovic starebbe pensando anche a schierare Yildiz come 'falso nove', con due esterni in appoggio. 

Juve, come sostituire Vlahovic adesso?

Con David
Con Openda
Con Yildiz falso 9
