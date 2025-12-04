Logo SportMediaset

Al Genoa la Super Viareggio Cup contro il Vllaznia

04 Dic 2025 - 18:44

Al Genoa la prima edizione della Super Viareggio Cup che ha visto di fronte le formazioni giovanili delle due società più vecchie dell'Italia e dell'Albania, ossia il Genoa fondato nel 1893 e il Vllaznia nel 1919. Ha vinto il Grifone 2-0 con reti su rigore di Bellone al 40' del primo tempo e raddoppio di Traversa al 18' della ripresa. La partita è stata organizzata dal Cgc Viareggio, che organizza la Viareggio Cup (il glorioso Torneo mondiale di Viareggio) e la Federazione calcistica albanese. Il Genoa aveva vinto l'edizione 2025 superando in finale la Fiorentina per 1-0. Con lo stesso punteggio, nel mese di giugno, il Vllaznia si è imposto sul Verona nella prima edizione della Eagle Cup, svoltasi a Tirana, alla quale hanno preso parte 12 formazioni (fra le italiane, oltre al Verona, anche l'Atalanta). Una collaborazione tra Cgc Viareggio, Università di Tirana e Albitsol Foundation di cui è presidente Vasenka Rangu Leka che ha organizzato il torneo in Albania e che era presente a Viareggio con i vertici della sua federazione.

19:42
Iran, ct Ghalenoei sarà presente a sorteggio Mondiali 2026
19:42
Stage in casa Juve per gli allievi del corso per preparatore atletico
19:32
Genoa, visita al Gaslini per i giocatori e De Rossi
18:47
Como, Fabregas contro l'Inter ritrova Smolcic
18:44
Al Genoa la Super Viareggio Cup contro il Vllaznia