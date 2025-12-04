Al Genoa la Super Viareggio Cup contro il Vllaznia

Al Genoa la prima edizione della Super Viareggio Cup che ha visto di fronte le formazioni giovanili delle due società più vecchie dell'Italia e dell'Albania, ossia il Genoa fondato nel 1893 e il Vllaznia nel 1919. Ha vinto il Grifone 2-0 con reti su rigore di Bellone al 40' del primo tempo e raddoppio di Traversa al 18' della ripresa. La partita è stata organizzata dal Cgc Viareggio, che organizza la Viareggio Cup (il glorioso Torneo mondiale di Viareggio) e la Federazione calcistica albanese. Il Genoa aveva vinto l'edizione 2025 superando in finale la Fiorentina per 1-0. Con lo stesso punteggio, nel mese di giugno, il Vllaznia si è imposto sul Verona nella prima edizione della Eagle Cup, svoltasi a Tirana, alla quale hanno preso parte 12 formazioni (fra le italiane, oltre al Verona, anche l'Atalanta). Una collaborazione tra Cgc Viareggio, Università di Tirana e Albitsol Foundation di cui è presidente Vasenka Rangu Leka che ha organizzato il torneo in Albania e che era presente a Viareggio con i vertici della sua federazione.