La Juve perde anche Gatti: lesione del menisco mediale, domani l'operazione

Archiviata la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, la Juventus è ora concentrata sul big match di domenica sera contro il Napoli. Al Maradona Spalletti si presenta in completa emergenza in difesa dopo il ko di Federico Gatti contro l'Udinese. Il difensore è arrivato in tarda mattinata al J Medical in stampelle per sottoporsi agli accertamenti del caso per valutare l'entità dell'infortunio al ginocchio destro. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale (lo stesso patito dal compagno Bremer), tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito domani mattina, giovedì 4 dicembre, a Lione, in Francia. Lo stop previsto è di almeno un mese.