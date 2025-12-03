La Juve perde anche Gatti: lesione del menisco mediale, domani l'operazione

Il difensore, uscito anzitempo contro l'Udinese, dovrà fermarsi per almeno un mese e sarà operato domattinadi Andrea Ghislandi
Archiviata la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, la Juventus è ora concentrata sul big match di domenica sera contro il Napoli. Al Maradona Spalletti si presenta in completa emergenza in difesa dopo il ko di Federico Gatti contro l'Udinese. Il difensore è arrivato in tarda mattinata al J Medical in stampelle per sottoporsi agli accertamenti del caso per valutare l'entità dell'infortunio al ginocchio destro. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale (lo stesso patito dal compagno Bremer), tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito domani mattina, giovedì 4 dicembre, a Lione, in Francia. Lo stop previsto è di almeno un mese.
Gatti si è fatto male da solo andando in marcatura su Buksa nei primi minuti del secondo tempo, quando ha richiamato subito l'attenzione dei sanitari bianconeri. La sua assenza va ad aggiungersi a quelle di Bremer e Rugani, lasciando così Spalletti con i soli Kalulu, Kelly e Koopmeiners a disposizione, oltre al Next Gen Pedro Felipe.
Il suo 2025 finisce qui. Un duro colpo per la Juventus, impegnata in un mese di dicembre da fuoco: Napoli, Bologna, Roma e Pisa in campionato, oltre al Pafos in Champions League. Tutte gare decisive per le ambizioni bianconere.