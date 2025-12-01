Spalletti fa il punto: "Vlahovic out 2-3 mesi. David e Openda possono giocare insieme"

A proposito di squadra, il tecnico bianconero ha precisato: "Dobbiamo aspettarci un po' di cambi, perché sono passate poche ore e abbiamo fatto fatica a livello mentale e fisico. Tutto il gruppo sta lavorando nella maniera giusta perciò tutti si meritano spazio". Senza Vlahovic, potrebbe toccare ai due compagni di reparto: "Spero che David e Openda sfruttino l’assenza di Dusan come un’occasione, certo. Hanno caratteristiche differenti e quindi possono giocare insieme: si abbinano e si accostano bene, poi bisognerà vedere come gestirli nel corso dei 90 minuti".