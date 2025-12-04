Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Como, Fabregas contro l'Inter ritrova Smolcic

04 Dic 2025 - 18:47

Cesc Fabregas contro l'Inter a San Siro ritrova Smolcic che ha scontato la giornata di squalifica contro il Sassuolo e tornerà quindi titolare sulla fascia destra. Indisponibili Sergi Roberto e Goldaniga mentre sono da valutare le condizioni di Diao. Dopo la vittoria sul Sassuolo anche grazie ad un suo gol che ha sbloccato la partita, Douvikas spera in una maglia da titolare. Non sarà semplice per il Como che, dopo aver dimostrato di poter meritare un posto in Europa inanellando prestazioni convincenti, ora è messo alla prova contro una delle prime della classe. Ma Fabregas non snaturerà il suo Como cercando di far risultato anche a San Siro.

Ultimi video

01:51:42
Barcellona-Atletico Madrid: partita integrale

Barcellona-Atletico Madrid: partita integrale

01:19
38' | Gol di Rowe (Bologna-Parma 1-1)

Rowe ci prova due volte e alla fine fa centro: Bologna-Parma 1-1

01:18
13' | Gol di Benedyczak (Bologna-Parma 0-1)

Benedyczak gela il Dall'Ara in contropiede: Bologna-Parma 0-1

00:19
CLIP MILINKOVIC-SAVIS TRAVERSA TORINO-CARPI 29/11/2017 SRV

La "bomba" di Milinkovic-Savic: nel 2017 aveva spaccato la traversa con il Torino!

01:39
Spalletti torna a Napoli

Spalletti torna a Napoli

01:46
Parma, parla Pellegrino

Parma, parla Pellegrino

02:13
Stasera Lazio-Milan

Stasera Lazio-Milan

01:30
Italiano per il riscatto

Italiano per il riscatto

01:01
Mauro: "Frattesi per me sempre titolare"

Mauro: "Frattesi per me sempre titolare"

00:25
Il calendario della Supercoppa Italiana

Il calendario della Supercoppa Italiana

01:17
DICH DEL PIERO MONDIALE DICH

Del Piero sul Mondiale: "Ci saranno sorprese, conferme e prime volte come sempre"

02:02
DICH BUFFON MONDIALE DICH

Buffon: "Quando penso al Mondiale penso all'album delle figurine e poi alla vittoria del 2006"

00:26
Lewandowski tira il rigore peggiore della sua carriera

Lewandowski tira il rigore peggiore della sua carriera

00:41
Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

03:08
Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

01:51:42
Barcellona-Atletico Madrid: partita integrale

Barcellona-Atletico Madrid: partita integrale

I più visti di Calcio

Miglior allenatore: Antonio Conte

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Il Milan verso l'Olimpico

Il Milan verso l'Olimpico con tante novità

DICH SPALLETTI CONF STAMPA 01-12 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'esigenza di essere belli e vincenti, intanto però pensiamo a vincere"

Gran Galà del calcio LIVE. Lautaro: "Chivu un grande". AdL: "Napoli più forte dell'anno scorso"

OTO ALLEGRI PRE COPPA ITALIA 3/12 DICH

Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo, sono curioso di vedere Jashari"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:42
Iran, ct Ghalenoei sarà presente a sorteggio Mondiali 2026
19:42
Stage in casa Juve per gli allievi del corso per preparatore atletico
19:32
Genoa, visita al Gaslini per i giocatori e De Rossi
18:47
Como, Fabregas contro l'Inter ritrova Smolcic
18:44
Al Genoa la Super Viareggio Cup contro il Vllaznia