Coppa Italia: Juventus-Udinese apre gli ottavi di finale, Spalletti senza Vlahovic

Spalletti riceve Runjaic allo Stadium senza Vlahovic: in palio i quarti contro Atalanta o Genoa

di Redazione
02 Dic 2025 - 08:18

Torna la Coppa Italia e a inaugurare gli ottavi di finale è Juventus-Udinese, in programma alle 21 (diretta su Italia 1) all'Allianz Stadium. Dopo il 2-1 al Cagliari, Spalletti cerca una vittoria per restare nel tabellone, ma dovrà fare a meno di Vlahovic, infortunatosi nel primo tempo della sfida con i sardi. A Torino arrivano i friulani di Runjaic, reduci dal 2-0 di Parma: in palio l'accesso ai quarti contro una tra Atalanta e Genoa.

Gli ottavi di finale di Coppa Italia iniziano dall'Allianz Stadium e da Juventus-Udinese. Tre giorni dopo la sua prima vittoria in casa da allenatore della Vecchia Signora, Luciano Spalletti torna di fronte al suo pubblico per tentare l'assalto a un'altra competizione. Senza, però, far scendere in campo i migliori: domenica 7 dicembre, infatti, ci sarà la super sfida contro il Napoli al Maradona. Eppure, qualche scelta forzata, se non obbligata, sarà inevitabile: Vlahovic starà fuori a lungo e dunque uno tra Openda e David (se non entrambi) giocherà titolare, con l'altro potenzialmente favorito, a quel punto, per il match contro Conte.

Anche da queste partite devono passare i miglioramenti della Juventus, che nella scorsa edizione da campione in carica uscì in casa ai quarti contro l'Empoli. Dunque, guai a sottovalutare l'Udinese di Runjaic che, tra l'altro, arriva dalla bella vittoria contro il Parma al Tardini e con un sempre più ritrovato Zaniolo, a segno allo Stadium nel precedente di campionato terminato 3-1 per la Vecchia Signora: è passato poco più di un mese da quel 29 ottobre con Brambilla in panchina a poche ore dall'annuncio di Spalletti.

Il turnover della Juve potrebbe arrivare tra centrocampo e attacco, con Koopmeiners in mediana dato che in difesa nel 3-4-2-1 potrebbe partire Gatti dal 1'. Insieme all'ex Atalanta pure Joao Mario, Miretti e Kostic. Davanti si dovrebbe vedere Adzic con Openda e David. Runjaic, invece, valuta l'inserimento dall'inizio di Palma, con Miller ed Ekkelenkamp a centrocampo e Bravo-Buksa davanti. Fischio d'inizio alle 21, diretta su Italia 1, arbitra Fourneau.

Le probabili formazioni

Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Koopmeiners, Miretti, Kostic; Adzic; David, Openda. All. Spalletti. 
Udinese (3-5-2): Sava; Goglichidze, Solet, Palma; Ehizibue, Miller, Piotrowski, Ekkelenkamp, Modesto; Bravo, Buksa. All. Runjaic. 

coppa italia
juventus udinese
tv

