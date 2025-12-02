Coppa Italia: Juventus-Udinese apre gli ottavi di finale, Spalletti senza Vlahovic

Gli ottavi di finale di Coppa Italia iniziano dall'Allianz Stadium e da Juventus-Udinese. Tre giorni dopo la sua prima vittoria in casa da allenatore della Vecchia Signora, Luciano Spalletti torna di fronte al suo pubblico per tentare l'assalto a un'altra competizione. Senza, però, far scendere in campo i migliori: domenica 7 dicembre, infatti, ci sarà la super sfida contro il Napoli al Maradona. Eppure, qualche scelta forzata, se non obbligata, sarà inevitabile: Vlahovic starà fuori a lungo e dunque uno tra Openda e David (se non entrambi) giocherà titolare, con l'altro potenzialmente favorito, a quel punto, per il match contro Conte.



Anche da queste partite devono passare i miglioramenti della Juventus, che nella scorsa edizione da campione in carica uscì in casa ai quarti contro l'Empoli. Dunque, guai a sottovalutare l'Udinese di Runjaic che, tra l'altro, arriva dalla bella vittoria contro il Parma al Tardini e con un sempre più ritrovato Zaniolo, a segno allo Stadium nel precedente di campionato terminato 3-1 per la Vecchia Signora: è passato poco più di un mese da quel 29 ottobre con Brambilla in panchina a poche ore dall'annuncio di Spalletti.