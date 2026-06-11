Juventus, tutti le ragioni dietro lo scontro Spalletti-Comolli: dal mercato a Vlahovic e Alisson

Le prime mosse del mercato però hanno subito fatto innervosire Spalletti: l'addio a zero di Dusan Vlahovic. Spalletti aveva spinto molto perché la società facesse di tutto per trattenere il serbo, rimarcando, in più di un'occasione, la sua unicità e importanza all'interno della rosa bianconera: "Ci è mancato come il pane. Ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti, è un terminale fisico che regge i duelli e fa gol. Non si può giocare senza un riferimento così". Certo, non è solo colpa di Comolli se Vlahovic ha deciso di dire addio alla Juventus ma la chiusura veloce del tavolo delle trattative è stata sicuramente motivo di frizione tra mister e ad.