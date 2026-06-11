Juventus, Mourinho chiama Bernardo Silva al Real: può essere l'assist per Brahim Diaz

Bernardo Silva, in uscita a zero dal Manchester City, è stato a lungo un obiettivo dei bianconeri. Luciano Spalletti aveva individuato in lui il giocatore che potesse aggiungere verticalità e imprevedibilità alla trequarti della Signora. Poi però la mancata qualificazione Champions ha messo l'affare in salita. Per Bernardo giocare sul massimo palcoscenico europeo è condizione imprescindibile. Così per il trequartista si sono scaldate le big spagnole: prima l'Atletico Madrid, poi il Barcellona e, ora anche il Real Madrid.

A far scattare in pole position i Blancos è stato l'approdo di Jose Mourinho al Bernabeu. Lo Special One ha messo l'ingaggio del connazionale in cima alle richieste di mercato fatte a Florentino Perez. Bernardo infatti rappresenta alla perfezione l'identikit del calciatore che Mourinho vuole per il nuovo corso Real: leader carismatici, pronti a mettere il bene della squadra davanti al proprio ego.