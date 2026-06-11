Juventus, Mourinho chiama Bernardo Silva al Real: può essere l'assist per Brahim Diaz

Serie A ai Mondiali: ecco la Top11 del nostro campionato
© italyphotopress | Portiere: Mike Maignan, Milan-Francia
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Per lo Special One l'ingaggio del connazionale è prioritario. L'arrivo di un altro trequartista potrebbe convincere l'ex Milan ad aprire ai bianconeri
Uno "sgarbo" che potrebbe trasformarsi in un assist inaspettato. Il Real Madrid piomba su Bernardo Silva ma per la Juventus, che l'aveva corteggiato a lungo, potrebbe non essere una cattiva notizia: il portoghese può spingere Brahim Diaz verso Torino.
Bernardo Silva, in uscita a zero dal Manchester City, è stato a lungo un obiettivo dei bianconeri. Luciano Spalletti aveva individuato in lui il giocatore che potesse aggiungere verticalità e imprevedibilità alla trequarti della Signora. Poi però la mancata qualificazione Champions ha messo l'affare in salita. Per Bernardo giocare sul massimo palcoscenico europeo è condizione imprescindibile. Così per il trequartista si sono scaldate le big spagnole: prima l'Atletico Madrid, poi il Barcellona e, ora anche il Real Madrid.
A far scattare in pole position i Blancos è stato l'approdo di Jose Mourinho al Bernabeu. Lo Special One ha messo l'ingaggio del connazionale in cima alle richieste di mercato fatte a Florentino Perez. Bernardo infatti rappresenta alla perfezione l'identikit del calciatore che Mourinho vuole per il nuovo corso Real: leader carismatici, pronti a mettere il bene della squadra davanti al proprio ego.
Lo "scippo" dell'ex City però si potrebbe trasformare in una buona notizia per la Juventus. Bernardo Silva è un calciatore che, per caratteristiche fisiche e tecniche, somiglia molto a Brahim Diaz, l'ultima idea per la trequarti bianconera. L'ex Milan non lascerebbe Madrid a cuor leggero e vorrebbe avere la possibilità di giocarsi le sue chance in ritiro con Mourinho. L'acquisto di un altro trequartista come Bernardo (oltre a Guler, Bellingham e Mastantuono già in rosa), potrebbe spingere il marocchino ad aprire alla Juve per avere la possibilità di giocare con maggiore continuità. La Signora attende segnali da Madrid pronta a sferrare l'assalto.
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