MANOVRE BIANCONERE

Juventus, Mourinho chiama Bernardo Silva al Real: può essere l'assist per Brahim Diaz

Per lo Special One l'ingaggio del connazionale è prioritario. L'arrivo di un altro trequartista potrebbe convincere l'ex Milan ad aprire ai bianconeri 

11 Giu 2026 - 11:55
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Uno "sgarbo" che potrebbe trasformarsi in un assist inaspettato. Il Real Madrid piomba su Bernardo Silva ma per la Juventus, che l'aveva corteggiato a lungo, potrebbe non essere una cattiva notizia: il portoghese può spingere Brahim Diaz verso Torino

Affare in salita

 Bernardo Silva, in uscita a zero dal Manchester City, è stato a lungo un obiettivo dei bianconeri. Luciano Spalletti aveva individuato in lui il giocatore che potesse aggiungere verticalità e imprevedibilità alla trequarti della Signora. Poi però la mancata qualificazione Champions ha messo l'affare in salita. Per Bernardo giocare sul massimo palcoscenico europeo è condizione imprescindibile. Così per il trequartista si sono scaldate le big spagnole: prima l'Atletico Madrid, poi il Barcellona e, ora anche il Real Madrid.
A far scattare in pole position i Blancos è stato l'approdo di Jose Mourinho al Bernabeu. Lo Special One ha messo l'ingaggio del connazionale in cima alle richieste di mercato fatte a Florentino Perez. Bernardo infatti rappresenta alla perfezione l'identikit del calciatore che Mourinho vuole per il nuovo corso Real: leader carismatici, pronti a mettere il bene della squadra davanti al proprio ego.

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Bernardo libera Brahim?

 Lo "scippo" dell'ex City però si potrebbe trasformare in una buona notizia per la Juventus. Bernardo Silva è un calciatore che, per caratteristiche fisiche e tecniche, somiglia molto a Brahim Diaz, l'ultima idea per la trequarti bianconera. L'ex Milan non lascerebbe Madrid a cuor leggero e vorrebbe avere la possibilità di giocarsi le sue chance in ritiro con Mourinho. L'acquisto di un altro trequartista come Bernardo (oltre a Guler, Bellingham e Mastantuono già in rosa), potrebbe spingere il marocchino ad aprire alla Juve per avere la possibilità di giocare con maggiore continuità. La Signora attende segnali da Madrid pronta a sferrare l'assalto. 

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