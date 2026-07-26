A DIMARO "Chi non salta juventino è...". E Allegri risponde così ai tifosi del Napoli

"Chi non salta è juventino", hanno intonato i tifosi del Napoli quando Max Allegri è salito sul palco a Dimaro durante la presentazione della squadra. "Questa cosa di chi non salta è juventino ormai la sento da 15 anni - ha detto il tecnico azzurro - Ringrazio tutti, a partire dai tifosi, abbiamo fatto un ritiro meraviglioso e ringraziamo i tifosi che ci sono stati vicino. Per me è la prima volta che ho quest'esperienza, è stata meravigliosa la prima parte del ritiro".