MANOVRE BIANCONERE

Il mercato Juve parte in salita: Bernardo Silva e Alisson restano sogni e c'è l'enigma Vlahovic

Si complicano i piani per garantire a Spalletti una rosa che possa riscattare una stagione deludente

29 Mag 2026 - 09:23
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Che non fosse semplice buttarsi nel mare del mercato internazionale senza i soldi della Champions era abbastanza prevedibile. Oltre agli squali che ti trovi ad affrontare, sei costretto a garantirti un tesoretto per permetterti perlomeno di restare a galla. Ecco perché Bremer è finito sul mercato. Il problema della Juve, però, è anche quello di riuscire a garantire a Spalletti una rosa che possa competere per i piani alti della classifica. E qui i conti cominciano a non tornare. 

Il sogno proibito per la trequarti è destinato a rimanere tale. Bernardo Silva non vestirà il bianconero. Il fuoriclasse portoghese, in uscita dal Manchester City, ha fatto capire chiaramente di non voler rinunciare al palcoscenico della Champions. Nonostante il forte corteggiamento e i sondaggi della Juve, le indiscrezioni che arrivano dal Portogallo sono una doccia fredda: il giocatore è ormai vicinissimo alla firma con il Barcellona. Un colpo da novanta che sfuma e costringe i bianconeri a cambiare drasticamente i propri piani per la fantasia da regalare a Spalletti.

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Non va meglio sul fronte portiere. Spalletti aveva indicato in Alisson Becker il profilo ideale per guidare la difesa del futuro, forte anche del passato comune ai tempi della Roma. Sebbene il brasiliano avesse mostrato una timida apertura a un ritorno in Italia, il Liverpool ha alzato un muro altissimo. I Reds non hanno alcuna intenzione di cedere il proprio numero uno, nonostante l'acquisto a lungo termine di Mamardashvili. Risultato? Trattativa bloccata sul nascere e Juventus che ora è costretta a virare su altre piste per i pali.

A complicare un quadro già di per sé grigio, ci si mette la situazione legata a Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ha chiuso la stagione in crescendo (firmando anche una doppietta nell'ultimo derby contro il Torino), ma il suo futuro resta un rebus. Il nodo è sempre lo stesso: il rinnovo del contratto. I contatti tra la dirigenza e l'entourage del giocatore vanno avanti da mesi, ma l'accordo per ridurre l'oneroso ingaggio è ancora lontano dal concretizzarsi. La Juve deve trovare una soluzione perché la situazione dell'attacco, tra delusioni stagionali (vedi Openda e David), e le poche risorse per puntare a un big dell'area avversaria, non è proprio rosea. 

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© Getty Images | Michele Di Gregorio (15 milioni), su di lui c'è l'Atalanta
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