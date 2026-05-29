Il mercato Juve parte in salita: Bernardo Silva e Alisson restano sogni e c'è l'enigma Vlahovic

A complicare un quadro già di per sé grigio, ci si mette la situazione legata a Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ha chiuso la stagione in crescendo (firmando anche una doppietta nell'ultimo derby contro il Torino), ma il suo futuro resta un rebus. Il nodo è sempre lo stesso: il rinnovo del contratto. I contatti tra la dirigenza e l'entourage del giocatore vanno avanti da mesi, ma l'accordo per ridurre l'oneroso ingaggio è ancora lontano dal concretizzarsi. La Juve deve trovare una soluzione perché la situazione dell'attacco, tra delusioni stagionali (vedi Openda e David), e le poche risorse per puntare a un big dell'area avversaria, non è proprio rosea.