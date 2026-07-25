Miretti decisivo, difesa rodata, allarme gol: le indicazioni per Spalletti dal test in Belgio

Spalletti ha riproposto inizialmente il 4-2-3-1 che in passato gli ha regalato diverse soddisfazioni. Un assetto che possiamo aspettarci di rivedere, nella disposizione ma non negli uomini. Solo la difesa potrebbe essere un giorno schierata in questo modo per una partita di campionato: Gatti e Kelly centrali, Kalulu e Cambiaso esterni. Sempre ammesso che Gatti resti. In effetti nell'amichevole di Liegi il reparto difensivo è sembrato quello con gli automatismi più collaudati, a parte qualche mezzo errore nelle uscite (uno di Cambiaso ha rischiato di avere conseguenze fatali) e qualche breve momento di affanno. Forse proprio per il buon funzionamento del reparto (zero parate per Di Gregorio prima di lasciare il posto a Perin nell'intervallo), l'allenatore bianconero ha poi rivoluzionato tutto, con il solo Kelly rimasto al suo posto accanto a Kalulu spostato al centro, Celik e destra e Joao Mario a sinistra. Tra i difensori, bene Kalulu, sia da esterno che da centrale. Nella ripresa, Perin ha dovuto esibirsi in due parate di rilievo, una delle quali nei minuti di recupero.