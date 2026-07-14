Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit

Grande spettacolo a Reggio Calabria per la NTC Summer League

Prima edizione da "Master" per la NTC Summer League, che ha radunato all'Arena dello Stretto tantissimi appassionati di pallacanestro e non solo

di Daniele Rubini
14 Lug 2026 - 10:09
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Estathé

© Estathé

È passata agli archivi l'edizione 2026 della NTC Summer League, il quinto torneo Master dell'estate targata Estathé. Nella splendida cornice dell'Arena dello Stretto di Reggio Calabria, Big Crew Milano si è portata a casa il trofeo maschile. Diego Orlandi, Luca Trombetta, Carlo Tosetti e Nicholas Anelli hanno battuto in finale 21-12 la squadra romana dei Bronx Legendz, formata da Matteo Caridà, Ugo Andrew Simon, Carlo Cane e Gianni Delle Cave.

Al femminile festeggiano le FDC Playsport, con Promise Nine Dinma Keshi, Alessia Anita Coccato, Alessandra Boccardo e Alice Recanati che nella finalissima si sono imposte 12-11 sulle Tigu 3x3 (Eliana Carbonelli, Chiara Grattini, Cecilia Albano e Alice Ceccardi).

Presente su Lungomare Falcomatà anche Estathé, il title sponsor del circuito che ha intrattenuto tutti i presenti con animazione e momenti di gioco coinvolgenti. 

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:35
Spagna, Yamal e il fratellino 'star': "Allo stadio fa quello che fa a casa"
11:35
Tennis, Buonfiglio: "Sinner fenomeno, ci ha resi orgogliosi"
11:34
Tennis, Abodi: "Sinner straordinario, ho riletto la felicità nei suoi occhi"
11:29
Inchiesta ultras, l'ex capo curva Lucci "creò un business di droga da 7 milioni in pandemia"
11:24
Roy Keane contro Haaland padre, 25 anni dopo: "Non ricorda la partita tra Norvegia e Inghilterra, era ubriaco"