Grande spettacolo a Reggio Calabria per la NTC Summer League
Prima edizione da "Master" per la NTC Summer League, che ha radunato all'Arena dello Stretto tantissimi appassionati di pallacanestro e non solodi Daniele Rubini
© Estathé
È passata agli archivi l'edizione 2026 della NTC Summer League, il quinto torneo Master dell'estate targata Estathé. Nella splendida cornice dell'Arena dello Stretto di Reggio Calabria, Big Crew Milano si è portata a casa il trofeo maschile. Diego Orlandi, Luca Trombetta, Carlo Tosetti e Nicholas Anelli hanno battuto in finale 21-12 la squadra romana dei Bronx Legendz, formata da Matteo Caridà, Ugo Andrew Simon, Carlo Cane e Gianni Delle Cave.
Al femminile festeggiano le FDC Playsport, con Promise Nine Dinma Keshi, Alessia Anita Coccato, Alessandra Boccardo e Alice Recanati che nella finalissima si sono imposte 12-11 sulle Tigu 3x3 (Eliana Carbonelli, Chiara Grattini, Cecilia Albano e Alice Ceccardi).
Presente su Lungomare Falcomatà anche Estathé, il title sponsor del circuito che ha intrattenuto tutti i presenti con animazione e momenti di gioco coinvolgenti.