Grande spettacolo a Reggio Calabria per la NTC Summer League

È passata agli archivi l'edizione 2026 della NTC Summer League, il quinto torneo Master dell'estate targata Estathé. Nella splendida cornice dell'Arena dello Stretto di Reggio Calabria, Big Crew Milano si è portata a casa il trofeo maschile. Diego Orlandi, Luca Trombetta, Carlo Tosetti e Nicholas Anelli hanno battuto in finale 21-12 la squadra romana dei Bronx Legendz, formata da Matteo Caridà, Ugo Andrew Simon, Carlo Cane e Gianni Delle Cave.