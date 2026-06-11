Juventus, chi è Giovanni Carnevali: l'ad del Sassuolo in pole per il post Comolli

Giovanni Carnevali è tra le figure di spicco del miracolo Sassuolo. Il dirigente milanese infatti è l'ad dei neroverdi dal 2014. Nei suoi anni a Reggio Emilia ha mostrato grandi capacità di gestione, riproducendo, in piccolo, il modello Atalanta. Il Sassuolo negli ultimi dodici anni ha infatti disputato 11 campionati di Serie A (unica macchia la retrocessione nel 2023/24, sanata dal ritorno immediato nella massima serie) riuscendo anche a centrare una storica qualificazione in Europa League nel 2015/16, frutto del sesto posto maturato in campionato. Non risultati banali per una società che ha centrato la Serie A per la prima volta nella propria storia nel 2013/14 dopo una vita tra Serie D e C.