Juventus, chi è Giovanni Carnevali: l'ad del Sassuolo in pole per il post Comolli

È finita tra Damien Comolli e la Juventus. In giornata a Torino sono andate in scena valutazioni sull'operato del dirigente francese che hanno portato alla scelta di separarsi. Nel corso di questi vertici sarebbe spuntato anche il nome del candidato in pole per raccogliere l'eredità dell'ormai ex ad francese: Giovanni Carnevali.
Chi è Carnevali
Giovanni Carnevali è tra le figure di spicco del miracolo Sassuolo. Il dirigente milanese infatti è l'ad dei neroverdi dal 2014. Nei suoi anni a Reggio Emilia ha mostrato grandi capacità di gestione, riproducendo, in piccolo, il modello Atalanta. Il Sassuolo negli ultimi dodici anni ha infatti disputato 11 campionati di Serie A (unica macchia la retrocessione nel 2023/24, sanata dal ritorno immediato nella massima serie) riuscendo anche a centrare una storica qualificazione in Europa League nel 2015/16, frutto del sesto posto maturato in campionato. Non risultati banali per una società che ha centrato la Serie A per la prima volta nella propria storia nel 2013/14 dopo una vita tra Serie D e C.
Il fiuto per il talento in campo e in panchina
Carnevali, come detto, a Reggio Emilia è stato in grado di riprodurre in piccolo il modello Atalanta puntando su giovani talenti (spesso italiani) da valorizzare e poi rivendere a cifre importanti. La storia recente del Sassuolo infatti parla di grandi plusvalenze. Tra i tanti talenti valorizzati dai neroverdi negli ultimi anni ci sono Davide Frattesi, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Manuel Locatelli, Matteo Politano, Stefano Sensi, Andrea Pinamonti e molti altri. Oltre a tanti talenti lanciati, da Sassuolo negli ultimi anni sono passati anche allenatori di livello: da Di Francesco a De Zerbi fino a Grosso e, ora, Aquilani.
Bilancio in positivo
Una gestione che ha assicurato alle casse del Sassuolo continue risorse. Carnvali grazie alle sua abilità nel player trading ha garantito più di 350 milioni alla società da quando è arrivato a Reggio Emilia. In più da ad ha dimostrato grande competenze anche di campo. Abilità che a Torino apprezzano molto: la situazione finanziaria dei bianconeri richiede anche attenzione sotto questo punto di vista. Oggi, a 65 anni, dopo 12 di gavetta in neroverde, Carnevali è pronto per il salto in una big: la Juve ci sta pensando molto seriamente.