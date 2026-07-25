Spalletti: "Bene la ripresa. Dibu vuole cambiare squadra, ma i portieri li abbiamo..."

Seconda amichevole, prima vittoria. La Juve supera 1-0 lo Standard Liegi in Belgio grazie al gol di Miretti e la ripresa soddisfa anche mister Luciano Spalletti: "Nel primo tempo siamo stati un po' lenti, faticando con la costruzione e il pallino lo hanno avuto loro. Nel secondo la palla girava con più velocità e in fase difensiva abbiamo fatto molto bene con difensori tignosi. Ho visto cose interessanti e sono contento della prestazione. Dobbiamo aspettare i giocatori che tornano dal Mondiale e ci daranno una mano".