Spalletti: "Bene la ripresa. Dibu vuole cambiare squadra, ma i portieri li abbiamo..."

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Dopo la vittoria sullo Standard Liegi il saluto a Openda che va al Lione: "Professionista e ragazzo eccezionale, non abbiamo saputo sfruttarlo al massimo"
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Seconda amichevole, prima vittoria. La Juve supera 1-0 lo Standard Liegi in Belgio grazie al gol di Miretti e la ripresa soddisfa anche mister Luciano Spalletti: "Nel primo tempo siamo stati un po' lenti, faticando con la costruzione e il pallino lo hanno avuto loro. Nel secondo la palla girava con più velocità e in fase difensiva abbiamo fatto molto bene con difensori tignosi. Ho visto cose interessanti e sono contento della prestazione. Dobbiamo aspettare i giocatori che tornano dal Mondiale e ci daranno una mano".
Miretti? "Forte e ancora giovane", dice il tecnico sul centrocampista classe 2003 che sembrava in partenza nelle scorse settimane. Spalletti invece saluta Openda, pronto a trasferirsi al Lione: "Il più sincero in bocca al lupo perché è un professionista e un ragazzo eccezionale, gli auguriamo il meglio possibile. Probabilmente non abbiamo saputo sfruttarlo al massimo".
Mentre sui possibili arrivi: "Sappiamo che è un mercato carico di difficoltà, però vediamo i direttori sempre al telefono a cercare qualche soluzione". In porta la strada potrebbe portare ancora al Dibu Martinez: "È un portiere che vuole cambiare squadra e noi cerchiamo competitività, ma al momento due portieri li abbiamo...".