IL TEST

Amichevoli: la Juventus si sblocca, è 1-0 sullo Standard Liegi

Miretti firma la prima vittoria nella pre-season sugli sviluppi di una punizione, buoni segnali dai giovani per Spalletti

25 Lug 2026 - 22:17
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La trasferta in Belgio regala buoni segnali alla Juventus, che prova tanti giovani e ottiene la prima vittoria della sua pre-season. La Vecchia Signora sconfigge infatti 1-0 lo Standard Liegi dopo un match equilibrato, grazie alla rete di Miretti (54'). Con una Juve ancora rimaneggiata, Spalletti ricava buoni segnali soprattutto dal baby Oboavwoduo, capace di sfiorare il bis nella ripresa. Buoni riflessi per Perin, che evita il pari al 91'.

LA PARTITA

Il pareggio contro il Basilea è già un ricordo per la Juventus, che sconfigge 1-0 lo Standard Liegi nella sua seconda uscita stagionale. Spalletti continua a sperimentare, coi giovani Licina e Durmisi (2008) titolari nel suo 4-2-3-1: spazio anche per Boga e Adzic, in mezzo c'è Douglas Luiz. La Vecchia Signora inizia subito col piglio giusto, grazie a Licina (ex Bayern) e Adzic, ma non trova la via del gol.

Douglas Luiz si costruisce l'occasione migliore, Locatelli e Cambiaso sprecano. La porta di Epolo, reduce dai Mondiali col Congo, resta così inviolata ed è 0-0 al riposo. La Juventus cambia volto nella ripresa: dentro Perin, Joao Mario, Arthur, Celik, Miretti e il giovane Oboavwoduo. Proprio quest'ultimo sfiora il gol nei primissimi minuti della ripresa, dando nuova linfa alla manovra.

La rete bianconera è nell'aria e arriva al 54', sugli sviluppi di una punizione: schema e gran tiro di Miretti, è 1-0. Il centrocampista si divora subito il bis, poi esce alla distanza lo Standard Liegi: il club belga attacca, Perin e la difesa fanno buona guardia. Spalletti inserisce anche Elimoghale, Rugani, Cabal e Owusu, coi suoi che sfiorano ancora il bis con lo scatenato Oboavwoduo. Nel recupero, però, ecco il brivido: Perin evita il pari e blinda la prima vittoria juventina nella pre-season. Lo Standard Liegi cede per 1-0 ai bianconeri, che ora sfideranno (venerdì) il Nizza.

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