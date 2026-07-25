Amichevoli: la Juventus si sblocca, è 1-0 sullo Standard Liegi

La rete bianconera è nell'aria e arriva al 54', sugli sviluppi di una punizione: schema e gran tiro di Miretti, è 1-0. Il centrocampista si divora subito il bis, poi esce alla distanza lo Standard Liegi: il club belga attacca, Perin e la difesa fanno buona guardia. Spalletti inserisce anche Elimoghale, Rugani, Cabal e Owusu, coi suoi che sfiorano ancora il bis con lo scatenato Oboavwoduo. Nel recupero, però, ecco il brivido: Perin evita il pari e blinda la prima vittoria juventina nella pre-season. Lo Standard Liegi cede per 1-0 ai bianconeri, che ora sfideranno (venerdì) il Nizza.