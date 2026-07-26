Messi, regalo ai compagni dopo il Mondiale: il retroscena sui social

Lionel Messi ha fatto un regalo a ciascuno dei 25 compagni che hanno partecipato con lui all'ultimo Mondiale con l'Argentina. Esattamente uno zaino personalizzato, un kit da mate e una borraccia Stanley come ringraziamento per la loro partecipazione alla rassegna iridata andata in scena in Usa, Canada e Messico. A rivelare il dono della Pulce è stata Kelci-Rose Bowers, giocatrice del Bournemouth e fidanzata del difensore Marcos Senesi, in un post sul social network TikTok. Lo zaino in particolare è personalizzato (porta il nome del calciatore che lo ha ricevuto), mentre sulla borraccia dorata c'è il logo dello stesso Messi.