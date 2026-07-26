Neymar, esultanza polemica sotto gli occhi di Leao: colpa del... poker

26 Lug 2026 - 15:55
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Sotto gli occhi di Rafa Leao, presente sulle tribune, Neymar si è tolto qualche sassolino delle scarpe esultando in occasione dei due gol siglati alla Chapecoense. Il brasiliano in particolare, ha festeggiato le reti simulando di giocare a poker e a golf. Questo per spazzare via le critiche ricevute da chi aveva svelato che l'ex Barcellona aveva saltato l'ultima trasferta in Venezuela col suo Santos per prendere parte a un torneo di poker.

Leao con la maglia del... Santos! E arriva il regalo di Neymar

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