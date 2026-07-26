Inter, la formazione ufficiale per l'amichevole contro il Karlsruher

Dopo i 16 gol rifilati all'SV Aasen, l'Inter inizia ad alzare il livello con il secondo test amichevole in Germania. I nerazzurri sfidano il Karlsruher alle 16.30, squadra della serie B tedesca. Chance per Stankovic in mediana, in attacco la coppia di giovani formata da Pio Esposito e Idrissou.
Assenti per infortunio Massolin e Asllani, alle prese con risentimenti muscolari che mettono in dubbio la partenza per Hong Kong. Non disponibili Calhanoglu, Sucic e Bonny, rientrati ad Appiano solamente sabato dopo gli impegni al Mondiale non presenti nel ritiro tedesco di Donaueschingen.
Karlsruher-Inter, le formazioni ufficiali
Karlsruher (3-5-2): Bernat; Jung, Kobald, Franke; Pinto Pedrosa, Zor, Wiethaup, Wanitzek, Ofli; Fukuda, Broschinski. All. Senft.
Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Bovio, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, A. Stankovic, Mkhitaryan, Marello; P. Esposito, Iddrissou. All. Chivu.
A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Farronato, Zielinski, Diouf, Akinsanmiro, Pavard, Dimarco, Mosconi, Lavelli, Maye, Topalovic, Bastoni.