Spalletti: "Avevo chiesto un attaccante ma non è arrivato. Il mercato non lo faccio io"

Quanto le è mancato Vlahovic? A questa domanda Luciano Spalletti ha risposto in maniera chiara nel post Lecce-Juventus: "Quando sono venuto ad allenare qui ho detto che venivo volentieri alla Juventus, ma chiedevo solo una cosa: il centravanti fisico. Poi a gennaio non si è comprato, non si è riusciti a trovarlo. Non faccio io il mercato, lo fanno altri…”.