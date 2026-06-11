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Comolli-Juve, è finita: manca solo l'annuncio. Ora Elkann punta tutto su Carnevali

Nuovo ribaltone nella dirigenza bianconera, Comolli paga le scelte di mercato e i cattivi rapporti con Spalletti

11 Giu 2026 - 16:57
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In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di separarsi da Damien Comolli, che darà le dimissioni da amministratore delegato: la decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì, quando è stato convocato un CdA straordinario. 

Perché la Juve ha mandato via Comolli?

 John Elkann non era del tutto soddisfatto dell'operato di Comolli sul mercato scorso e non è un mistero che i rapporti tra lo stesso ex Tolosa e Luciano Spalletti non siano proprio sereni. Arrivato un anno fa, l'ex Tolosa dapprima fu nominato direttore generale e poi ad, portando un nuovo metodo di scelta dei giocatori, più analitico e col supporto dei famosi algoritmi. Ma dei sei acquisti arrivati tra estate e gennaio (David, Joao Mario, Openda, Zhegrova, Holm e Boga) nessuno ha veramente sfondato, con l'aggiunta delle trattative saltate di Kolo Muani, Alisson e il rinnovo di Vlahovic.

Chi arriverà dopo Comolli?

 Dopo l'addio a Comolli, in pole position per prenderne il posto c'è Giovanni Carnevali, attuale ad e dg del Sassuolo, da sempre molto stimato dal mondo Juve tanto che nei giorni scorsa ha avuto un incontro con la proprietà bianconera. Da verificare, invece, la posizione del ds Marco Ottolini, arrivato lo scorso gennaio, perché la Juve vorrebbe riportare a casa Matteo Tognozzi, ora ds del Rio Ave. Scontata la conferma di Giorgio Chiellini come Director of Football Strategy.

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