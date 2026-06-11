Comolli-Juve, è finita: manca solo l'annuncio. Ora Elkann punta tutto su Carnevali

John Elkann non era del tutto soddisfatto dell'operato di Comolli sul mercato scorso e non è un mistero che i rapporti tra lo stesso ex Tolosa e Luciano Spalletti non siano proprio sereni. Arrivato un anno fa, l'ex Tolosa dapprima fu nominato direttore generale e poi ad, portando un nuovo metodo di scelta dei giocatori, più analitico e col supporto dei famosi algoritmi. Ma dei sei acquisti arrivati tra estate e gennaio (David, Joao Mario, Openda, Zhegrova, Holm e Boga) nessuno ha veramente sfondato, con l'aggiunta delle trattative saltate di Kolo Muani, Alisson e il rinnovo di Vlahovic.