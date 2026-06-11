Juventus: riunioni in corso, ancora in discussione la posizione di Comolli

Sembrava tutto sistemato e invece qualcosa potrebbe ancora cambiare a livello dirigenziale in casa Juventus. In particolare, la posizione dell'amministratore delegato Damien Comolli sarebbe sempre a rischio. Nelle ultime ore sono emerse voci, riporta Sky, relative ad alcune riunioni in corso per decidere se continuare a dare fiducia al plenipotenziario dirigente francese. John Elkann non sarebbe del tutto soddisfatto dell'operato di Comolli sul mercato scorso e non è un mistero che i rapporti tra lo stesso ex Tolosa e Luciano Spalletti non siano proprio sereni.
In attesa di evoluzioni, l'unico appuntamento certo è quello di fine mese, quando è previsto il Cda della Juventus. Con ogni probabilità in quell'occasione verrà sancito il destino di Comolli (e forse non solo il suo).
Al momento l'ad continua a lavorare sul mercato, affiancato dal dt Modesto e dal ds Ottolini, ma qualcosa potrebbe cambiare. In tempi rapidi, anche, perché c'è una rosa da costruire e gli accordi con la Uefa sul fair-play finanziario ancora da definire.