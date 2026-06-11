Juventus: riunioni in corso, ancora in discussione la posizione di Comolli

Sembrava tutto sistemato e invece qualcosa potrebbe ancora cambiare a livello dirigenziale in casa Juventus. In particolare, la posizione dell'amministratore delegato Damien Comolli sarebbe sempre a rischio. Nelle ultime ore sono emerse voci, riporta Sky, relative ad alcune riunioni in corso per decidere se continuare a dare fiducia al plenipotenziario dirigente francese. John Elkann non sarebbe del tutto soddisfatto dell'operato di Comolli sul mercato scorso e non è un mistero che i rapporti tra lo stesso ex Tolosa e Luciano Spalletti non siano proprio sereni.