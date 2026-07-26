Juve spuntata, Spalletti in attacco lancia un classe 2008 e un ex City: chi sono Durmisi e Oboavwoduo

L'orizzonte temporale a Torino si estende verso le prossime due stagioni, dato il contratto firmato fino al 2028. Stessa scadenza per Durmisi, che ad aprile ha messo il timbro su un prolungamento che lo pone tra i principali attaccanti delle giovanili juventine. Dopo l'esordio, il post su Instagram ricco di emozioni: "Ieri ho avuto l’onore di esordire con la Prima Squadra della Juventus. Sono immensamente grato a tutte le persone che mi sono state accanto, che mi hanno sostenuto e che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. Sono davvero felice di questa opportunità, ma so che questo è solo l’inizio. Fino alla fine!".