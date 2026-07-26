Juve spuntata, Spalletti in attacco lancia un classe 2008 e un ex City: chi sono Durmisi e Oboavwoduo

Standard Liegi-Juventus, le foto dell'amichevole
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L'allenatore bianconero aspetta novità dal mercato e intanto, dopo aver dovuto rinunciare anche a Openda, dà spazio all'albanese e all'inglese nelle amichevolidi Paolo Borella
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Un 19enne che era considerato tra i migliori talenti delle giovanili del City e un classe 2008 già pronto per la Next Gen. Spuntata come non mai, in attesa di Kolo Muani, Pellegrino o chissà chi altro, la Juventus sfrutta le amichevoli estive per dare spazio e mettere in mostra due attaccanti giovanissimi: Justin Oboavwoduo e Arman Durmisi. Nelle sfide con Basilea e Standard Liegi, Spalletti ha lanciato entrambi e ricevuto segnali positivi.
Oboavwoduo è una punta centrale, nato nel 2006 a Manchester e cresciuto nelle giovanili del City, subentrato da esterno sinistro nel primo test contro gli svizzeri. Può giocare anche da trequartista e partire da lontano per poi liberare il destro, come fatto con il Basilea quando ha sfiorato il gol con un tiro a giro dal limite, parato in angolo. È arrivato a Torino nello scorso gennaio, a parametro zero dai Citizens, e si è subito aggregato all'Under 23 dove ha giocato per 9 volte nell'ultima annata, segnando un gol e servendo un assist.
Durmisi è stato invece schierato da titolare in Belgio, poi sostituito all'intervallo dallo stesso Oboavwoduo. Forse ancora un po' acerbo per il mondo dei grandi, a 18 anni compiuti da poco più di un mese ha comunque fatto vedere cose interessanti. L'attaccante albanese è passato dalla Slovenia, dal Koper, dove ha anche raccolto 4 presenze in prima squadra due stagioni fa. Prima di arrivare, a settembre 2024, nell'Under 17 bianconera insieme al fratello gemello Dajan, poi tornato nel club sloveno.
Molto prolifico nei movimenti in area di rigore e con grande capacità di finalizzazione, Arman si è invece ritagliato un discreto spazio con la Primavera nell'ultima stagione: 12 reti in 28 gare, nonostante sia stato schierato da titolare appena 16 volte.
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Due profili che hanno stupito Spalletti in questa prima fase di ritiro estivo, complice anche il deserto offensivo con cui deve fare i conti l'allenatore toscano. Salutato Vlahovic, in attesa del ritorno di Kolo Muani e lasciato partire anche Openda direzione Lione, l'ex ct è stato di fatto costretto a lanciare i giovanissimi, accompagnati da altri talenti già in orbita prima squadra come Licina e Adzic. Quale futuro per Oboavwoduo e Durmisi? Per entrambi, probabile una collocazione in Juventus Next Gen per "farsi le ossa" in Serie C, con vista su un futuro passaggio tra i big bianconeri.
Anche perché l'inglese (convocato con i Tre Leoni fino all'Under 20, potrebbe anche scegliere la Nigeria come nazionale maggiore) arriva da un percorso importante nelle giovanili del City - con vittoria di Fa Youth Cup e campionato Under 18 grazie a una sua doppietta nella finale contro il West Ham e 18 gol stagionali - ma, amichevoli a parte, non ha mai giocato in prima squadra. Nemmeno in Inghilterra, dove ha solo fatto parte dei convocati per il Mondiale per Club vinto nel 2023.
L'orizzonte temporale a Torino si estende verso le prossime due stagioni, dato il contratto firmato fino al 2028. Stessa scadenza per Durmisi, che ad aprile ha messo il timbro su un prolungamento che lo pone tra i principali attaccanti delle giovanili juventine. Dopo l'esordio, il post su Instagram ricco di emozioni: "Ieri ho avuto l’onore di esordire con la Prima Squadra della Juventus. Sono immensamente grato a tutte le persone che mi sono state accanto, che mi hanno sostenuto e che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. Sono davvero felice di questa opportunità, ma so che questo è solo l’inizio. Fino alla fine!".
Prima della nuova annata in Serie C, l'obiettivo condiviso dai due attaccanti è quello di mettersi in mostra sul nuovo palcoscenico: Spalletti gli ha dato il giusto assist, adesso sta a loro mettere la palla in rete.