La rettifica non basta, Thuram attacca: "Kean? Bonucci vergognoso, parole che avallano il razzismo"

04/04/2019

Lilian Thuram non ci sta, non accetta le parole di Bonucci, il modo in cui ha liquidato il caso-Kean, la mancata difesa del compagno di squadra e la mancata condanna degli episodi di razzismo andati in scena a Cagliari. Già in tanti si sono espressi stigmatizzando il comportamento e le parole del centrale juventino nel post-partita alla Sardegna Arena e la precisazione arrivata nella tarda serata di ieri lascia intendere che lo stesso Bonucci si è reso conto dell'errore commesso, ma Thuram (figura di riferimento internazionale della lotta al razzismo, anche attraverso la fondazione che porta il suo nome) non ammette scuse: "Dice che Moise se l'è cercata e così dice qualcosa che molti pensano: che i neri si meritano ciò che capita loro. A causa di gente così non avanzano le cose. Sono propositi vergognosi. A Moise dico di essere fiero nelle avversità come dovrebbero fare tutte le persone di colore davanti a persone come Bonucci che vorrebbero che si rassegnassero".



Poi Thuram ha proseguito: "La domanda giusta da fare a Bonucci invece sarebbe: cosa ha fatto Kean per meritarsi tanto disprezzo? Bonucci non dice mai ai tifosi che hanno torto, ma a Kean che se l’è cercata. È come quando una donna viene stuprata e c’è chi parla del modo in cui era vestita. Bonucci non è stupido, ma ha una certa idea della società e i suoi propositi sono solo vergognosi. Bisogna essere chiari sul razzismo. Quei ‘buu’ rappresentano il disprezzo verso tutte le persone, compresi i bambini, che hanno il colore della pelle di Kean. Ogni volta tutti dicono che la prossima volta la partita sarà sospesa, ma non succede mai. Constato che le istanze del calcio se ne fregano. Se fosse davvero stato un problema, la gara sarebbe stata fermata. La squadra avrebbe dovuto lasciare il campo e una soluzione si sarebbe trovata".