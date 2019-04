Juventus, Bonucci: "Condanno ogni razzismo e discriminazione"

03/04/2019

Ventiquattr'ore dopo Leonardo Bonucci torna sul caso dell'esultanza di Kean a Cagliari e pubblica un post per "chiarire" il suo pensiero. "Alla fine della partita - scrive il difensore bianconero su Instagram - mi sono espresso in modo evidentemente troppo sbrigativo, che è stato male interpretato su un argomento per il quale non basterebbero ore e per il quale si lotta da anni. Condanno - sottolinea Bonucci - ogni forma di razzismo e di discriminazione. Certi atteggiamenti sono sempre ingiustificabili e su questo non ci possono essere fraintendimenti".