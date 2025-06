Juve, c'è un nuovo Principino: il figlio di Marchisio vince il Tricolore con l'Under 16

C'è già chi ha etichettato Claudio come il 'nuovo Principino': di strada ne ha da fare, ma i segnali più che incoraggianti. Classe 2009, Marchisio è uno dei tanti figli d'arte in questa epoca: in prima squadra troviamo già Khéphren Thuram, Francisco Conceiçao e Timothy Weah, quest'ultimo però in procinto di salutare Torino in direzione Premier League. Senza dimenticare Dorotea Del Piero nella squadra femminile.