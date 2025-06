Juventus, Tudor: "Risultato brutto, dobbiamo dimenticare in fretta e ripartire"

Pesante ko della Juventus nella terza e ultima giornata del girone G del Mondiale per Club. Un 5-2 contro il Manchester City che non può di certo far piacere al tecnico Igor Tudor, con i bianconeri che chiudono secondi rischiando di pescare il Real Madrid agli ottavi: "Complimenti al City, è un brutto risultato, non ci piace. Hanno una qualità enorme nel gioco, nella pericolosità. Noi volevamo anche andare in avanti, ma non riuscivamo a rubare palla. Si può fare tutto, nel calcio si può anche vincere, ma devi essere al completo e fresco. Il calcio è bello, ma oggi dovevamo far riposare qualcuno e far giocare altri ed è stata una partita così".