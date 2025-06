Mondiale per Club, Juventus-Manchester City 2-5: ko pesante, bianconeri agli ottavi da secondi

Per il match che vale la leadership del gruppo Tudor mette in campo un ampio turnover ma conferma la difesa a tre con Kalulu, Savona e Kelly e a destra Alberto Costa. In avanti, dopo le panchine con Wydad e Al Ain, trova la maglia da titolare Vlahovic al fianco di Koopmeiners e Nico Gonzalez. Guardiola, invece, lancia dal 1' Rodri dopo l'infortunio al ginocchio e punta su Doku, Marmoush e Savinho in avanti lasciando Haaland in panchina. Nonostante l'assenza del norvegese, a partire forte sono proprio i Citizens che al 3' sfiorano il vantaggio con Bernardo Silva, ma è Di Gregorio a respingere le paure nonostante la posizione di offside segnalata successivamente da Turpin. Parte invece in posizione regolare Doku al 9' sfruttando la dormita di Alberto Costa per il vantaggio del City: il portoghese sbaglia l'anticipo sul passaggio di Ait Nouri, il belga capisce il tempo di inserimento e facendo fuori Kalulu con una finta trova l'angolo basso a destra per l'1-0 degli inglesi. Ma non c'è neanche tempo di rimettersi in campo che la Vecchia Signora trova il pari: sugli sviluppi di una rimessa dal fondo giocata dal basso da Ederson, il brasiliano sbaglia il passaggio per Bernardo Silva e in agguato c'è Koopmeiners che raccoglie e buca l'estremo difensore sul primo palo per l'1-1. Dopo una fase di studio, con i britannici più offensivi, la Vecchia Signora si fa male da sola con l'autogol di Kalulu, con l'ex Milan sfortunato a mettere la palla nella porta sbagliata: da solo in area di rigore, sul passaggio da destra di Nunes il francese abbozza l'intervento per mettere in angolo, ma la deviazione col piattone aperto è goffa e Di Gregorio resta impietrito. Citizens che non si accontentano e vanno vicini al gol del +2 prima con Savinho e poi con Ait Nouri, ma Di Gregorio mette una pezza. E nel finale di prima frazione condizionato dal diluvio sceso su Orlando, con tanto di grandine, il pallino del gioco resta in mano agli uomini di Guardiola che sfiorano la rete con Marmoush e lasciano poco spazio di costruzione alla Juventus costretta ad andare al riposo sotto di un gol.