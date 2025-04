Caso Plusvalenze Juve, respinta la richiesta della difesa: si va verso il processo

Il Gup di Roma, Anna Maria Gavoni, ha respinto la richiesta della difesa di annullare (per vizio di forma) il rinvio a giudizio della Juventus e di alcuni suoi ex dirigenti, tra cui Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici, accusati di aggiotaggio, falso in bilancio e false fatturazioni per il caso plusvalenze e manovre sugli stipendi durante la pandemia 2020. Gli avvocati della difesa avevano evidenziato due vizi formali sul sequestro del materiale informatico del 2021 e la mancata selezione del solo materiale pertinente al caso (erano stati prelevati anche dati sensibili e coperti da privacy) ma per il giudice si è svolto tutto correttamente, quindi la richiesta è stata giudicata inammissibile.